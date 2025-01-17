В «Астон Мартин» перешёл бывший гоночный инженер Мика Шумахера

Британский коллектив «Астон Мартин» подписал контракт с гоночным инженером Гэри Гэнноном. Об этом сообщил портал Racingnews365 со ссылкой на пресс-службу команды.

В «Астон Мартин» Гэннон замёт должность старшего гоночного инженера. Однако пока не ясно, с кем из пилотов команды он будет работать.

Напомним, Гэннон с 2016 года работал в составе американского гоночного коллектива «Хаас». Первоначально подопечным Гэри был французский пилот Ромен Грожан. Затем с 2021 по 2022 год Гэннон работал в связке с Миком Шумахером.

«Хаас» Гэннон покинул в конце прошлого сезона Ф-1. Тогда он ушёл вслед за Нико Хюлькенбергом, инженером которого являлся с 2023 года.