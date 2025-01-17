Мацик стал двукратным победителем «Дакара» в зачёте грузовиков, Лопрайс остался третьим

Гонщик команды MM Technology Мартин Мацик стал двукратным чемпионом «Дакара» по итогам двенадцати этапов.
Лучшим на последнем этапе стал представитель команды Loprais Team de Rooy FPT/Iveco, Алеш Лопрайс. Вторым финишировал Митчел ван ден Бринк из Eurol Rally Sport/Iveco, а замкнул тройку лидеров новоиспечённый чемпион Мартин Мацик.
«Дакар»-2025, грузовики. 12-й этап:
1. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT/Iveco) – 1:01:23
2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport/Iveco) +0:10
3. Вайдотас Жала (Eurol Rally Sport/Iveco) +2:19
4. Мартин Мацик (MM Technology) +3:58
«Дакар»-2025, грузовики. Общий зачёт после 12 этапов:
1. Мартин Мацик (MM Technology) – 58:42:58
2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport/Iveco) +2:21:13
3. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT/Iveco) +2:26:43
4. Кес Колен (MM Technology) +6:14:42
5. Вайдотас Жала (Eurol Rally Sport/Iveco) +7:17:24