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Мацик стал двукратным победителем «Дакара» в зачёте грузовиков, Лопрайс остался третьим

Мацик стал двукратным победителем «Дакара» в зачёте грузовиков, Лопрайс остался третьим
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Гонщик команды MM Technology Мартин Мацик стал двукратным чемпионом «Дакара» по итогам двенадцати этапов.

Лучшим на последнем этапе стал представитель команды Loprais Team de Rooy FPT/Iveco, Алеш Лопрайс. Вторым финишировал Митчел ван ден Бринк из Eurol Rally Sport/Iveco, а замкнул тройку лидеров новоиспечённый чемпион Мартин Мацик.

«Дакар»-2025, грузовики. 12-й этап:

1. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT/Iveco) – 1:01:23
2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport/Iveco) +0:10
3. Вайдотас Жала (Eurol Rally Sport/Iveco) +2:19
4. Мартин Мацик (MM Technology) +3:58

«Дакар»-2025, грузовики. Общий зачёт после 12 этапов:

1. Мартин Мацик (MM Technology) – 58:42:58
2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport/Iveco) +2:21:13
3. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT/Iveco) +2:26:43
4. Кес Колен (MM Technology) +6:14:42
5. Вайдотас Жала (Eurol Rally Sport/Iveco) +7:17:24

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