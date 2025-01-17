Автодром «Игора Драйв» вновь примет баху «Россия – Северный Лес»

С 7 по 9 февраля автодром «Игора Драйв» примет единственный в мире ралли-рейд по снегу и льду, который в этом году объединит автомобильный и мотоциклетный спорт на одной площадке.

Гонка пройдёт в двух статусах – первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам и Всероссийского соревнования по моторалли (ранее известная как кросс-кантри. — Прим. «Чемпионата»).

В четверг будут организованы официальные тесты. В пятницу пройдут административные и технические проверки, а также состоится пролог. Для него задействуют как автодром «Игора Драйв», так и близлежащие территории. В субботу и воскресенье экипажи на автомобилях и мотоциклисты отправятся на спецучастки.

В 2025 году организаторы переработали трассу – большая часть гонки пройдёт по скоростным участкам, которые ранее никогда не использовались в рамках бахи «Россия – Северный Лес». Экипажам на автомобилях предстоит пройти около 400 километров по спецучасткам, которые проложены в Приозерском и Выборгском районах Ленинградской области. Протяжённость гонки для спортсменов на мотоциклах меньше – их ждёт около 120 километров, но спецучастки также будут распределены по всем трём соревновательным дням.