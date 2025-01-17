Дэвид Култхард высказался о перспективах новичков Формулы-1 в сезоне 2025 года

Бывший гонщик «Ред Булл» Дэвид Култхард высказался по поводу своих ожиданий от новичков, которые пополнят ряды гонщиков Формулы-1 в сезоне 2025 года: Джека Дуэна, Габриэла Бортолето, Оливера Бермана, Андреа Кими Антонелли, Лиама Лоусона и Исака Хаджара.

«Если станут привлекаться молодые 20-летние гонщики в состав участников Формулы-1, как это было с 17-летним Ферстаппеном, то это будет только на пользу всем нам. Лично мне нравится, что столько гонщиков прибудет в этом году в Формулу-1.

Конечно, для них это всё будет сложным вызовом, потому что они не обладают достаточным опытом, и никак нельзя прицепить старую мудрую голову на молодые плечи. Взгляните на Ферстаппена, Хэмилтона и Сенну — они сразу же начинали показывать невероятную скорость, и совсем скоро мы узнаем, у кого из новичков имеется подобный талант», — приводит слова Култхарда GP Blog.