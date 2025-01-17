В чемпионате РФ по автогонкам сменился чемпион спустя 3,5 месяца после окончания сезона

Имя чемпиона России в классе «Туринг-лайт» изменилось спустя 3,5 месяца после окончания сезона. Об этом информирует пресс-служба Российской автомобильной федерации (РАФ).

Напомним, ещё в ноябре прошлого года победу одержал Пётр Плотников. Однако после финиша заезда, проходившего в Грозном, технические комиссары установили, что на машинах Плотникова и Николая Карамышева, который финишировал шестым, были использовано доработанное программное обеспечение, что запрещено регламентом. Таким образом, результаты Петра и Николая были аннулированы.

Советом по спорту РАФ было принято решение аннулировать результаты финального этапа сезона 2024 года. В результате обнуления набранных в Грозном очков на первое место поднялся Андрей Масленников, вице-чемпионом стал Карамышев, а бронзовым призёром – Владимир Черевань. Плотников, который считался чемпионом, после изменения результатов оказался на четвёртой строчке.

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