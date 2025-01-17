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Пьеро Феррари раскрыл, когда Хэмилтон сообщил ему о желании выступать за «Феррари»

Пьеро Феррари раскрыл, когда Хэмилтон сообщил ему о желании выступать за «Феррари»
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Пьеро Феррари, сын основателя одноимённой команды Формулы-1 и один из акционеров компании, высказался о переходе британского гонщика Льюиса Хэмилтона в «Скудерию».

«Я настроен оптимистично. С Леклером они составляют хорошую пару. Мы знаем Льюиса уже давно. Он один из наших клиентов, и ему нравятся «Феррари». Мы встречались раньше, когда он приезжал на базу, чтобы выбрать детали для машины. Скажу вам одну вещь – у Хэмилтона была идея поучаствовать в гонках за «Феррари» уже тогда, когда он был просто нашим клиентом. Он сам вежливо рассказал мне об этом», — приводит слова Феррари QuotidianoNET.

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Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце:

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