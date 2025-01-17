Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пьеро Феррари ответил, какие вина предпочитает Михаэль Шумахер

Пьеро Феррари ответил, какие вина предпочитает Михаэль Шумахер
Аудио-версия:
Комментарии

Пьеро Феррари, сын основателя одноимённой команды Формулы-1 и один из акционеров компании, ответил на вопрос по поводу бывшего гонщика «Скудерии» Михаэля Шумахера.

«Известно ли мне что-нибудь о здоровье Шуми? Ничего. Семья сделала выбор в пользу конфиденциальности, и я уважаю это. Михаэля мало кто знал вне машины? Это правда. Но у меня была такая привилегия. Он приходил ко мне домой на ужин и веселился. Он даже не отказывал себе в бокале вина. Ламбруско? Нет, он предпочитал тосканские красные вина», — приводит слова Феррари QuotidianoNET.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил травму головного мозга во время отдыха на горнолыжном курорте из-за падения и удара головой о камень. С того момента информация о состоянии здоровья Михаэля поступает крайне дозированно.

Материалы по теме
Пьеро Феррари раскрыл, когда Хэмилтон сообщил ему о желании выступать за «Феррари»

Семь лучших гонок Михаэля Шумахера:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android