Пьеро Феррари ответил, какие вина предпочитает Михаэль Шумахер

Пьеро Феррари, сын основателя одноимённой команды Формулы-1 и один из акционеров компании, ответил на вопрос по поводу бывшего гонщика «Скудерии» Михаэля Шумахера.

«Известно ли мне что-нибудь о здоровье Шуми? Ничего. Семья сделала выбор в пользу конфиденциальности, и я уважаю это. Михаэля мало кто знал вне машины? Это правда. Но у меня была такая привилегия. Он приходил ко мне домой на ужин и веселился. Он даже не отказывал себе в бокале вина. Ламбруско? Нет, он предпочитал тосканские красные вина», — приводит слова Феррари QuotidianoNET.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил травму головного мозга во время отдыха на горнолыжном курорте из-за падения и удара головой о камень. С того момента информация о состоянии здоровья Михаэля поступает крайне дозированно.

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