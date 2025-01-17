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Марко: Ферстаппену хватит в целом неплохой машины, об остальном он позаботится

Марко: Ферстаппену хватит в целом неплохой машины, об остальном он позаботится
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил уверенность, что команда в следующем сезоне сможет добиться успеха благодаря гонщику Максу Ферстаппену, даже если в его распоряжении будет не самая быстрая машина.

«Нам не обязательно самую быструю машину. Мы движемся с большим преимуществом, поскольку имеем абсолютного лидера среди гонщиков – Макса Ферстаппена. Достаточно будет дать ему конкурентоспособную и в целом неплохую машину… Об остальном он позаботится сам, вот увидите», — приводит слова Марко FormulaPassion.

Ранее Марко ответил, что считает своей главной ошибкой в «Ред Булл».

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