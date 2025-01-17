«Тренировочный лагерь». Шарль Леклер покатался на лыжах

Пилот «Феррари» Шарль Леклер разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Монегаск продемонстрировал, как проходит его тренировочный лагерь.
«Тренировочный лагерь, часть первая», — подписал фотографии гонщик.
Фото: Из личного архива Шарля Леклера
Фото: Из личного архива Шарля Леклера
В прошлом сезоне Формулы-1 Шарль занял третье место в общем зачёте пилотов. В общей сложности монегаск набрал 356 очков. Чемпионом стал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Для нидерландца это чемпионство стало четвёртым в карьере.
Ранее Леклер ответил, кто из гонщиков был его героем в детстве.
Сайнс врезался в Леклера на симуляторе после шутки Шарля: