«Тренировочный лагерь». Шарль Леклер покатался на лыжах

Пилот «Феррари» Шарль Леклер разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Монегаск продемонстрировал, как проходит его тренировочный лагерь.

«Тренировочный лагерь, часть первая», — подписал фотографии гонщик.

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

В прошлом сезоне Формулы-1 Шарль занял третье место в общем зачёте пилотов. В общей сложности монегаск набрал 356 очков. Чемпионом стал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Для нидерландца это чемпионство стало четвёртым в карьере.

Ранее Леклер ответил, кто из гонщиков был его героем в детстве.

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