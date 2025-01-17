«Еда как бензин». Фернандо Алонсо ответил, какой диеты придерживается в 43 года

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что уделяет особенное внимание питанию. В настоящий момент испанцу 43 года.

«Еда как бензин, который мы вливаем в организм и который заставляет нас быть теми, кто мы есть. С течением времени нужно её менять. Тело в 20 и в 40 лет не усваивает одни и те же продукты. В 20 лет у вас не такая же мышечная масса, как в 40. Я стараюсь следить за своей диетой, немного больше изучаю диетологию. В какой-то степени придерживаюсь вегетарианской диеты, немного избегаю мяса. Чувствую себя очень хорошо», — приводит слова Алонсо SoyMotor со ссылкой на DAZN.

Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»: