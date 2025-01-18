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Тото Вольф высказался о приходе «Кадиллака» в Формулу-1

Тото Вольф высказался о приходе «Кадиллака» в Формулу-1
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о скором появлении 11-й команды, «Кадиллака», в пелотоне Формулы-1.

«Вопрос в том, мы теряем больше, когда пирог приходится делить на 11, а не на 10 кусков, или мы получаем больше от имиджевого эффекта присутствия глобального бренда в чемпионате?

450 миллионов — это мало. Только время покажет, будет ли выгодно для спорта появление новой команды. Если «Кадиллак» придёт в Формулу-1 с заводской командой и выделит большой бюджет на маркетинг на чемпионат, то это действительно добавит Формуле-1 ценности. Но пока о конкретных планах «Кадиллака» со мной никто не говорил», — приводит слова Тото Вольфа Auto Motor und Sport.

Напомним, «Кадиллак» в 2026 году станет 11-й командой в пелотоне чемпионата Формулы-1.

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