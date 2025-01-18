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В ЮАР сделали важный шаг к проведению Гран-при Формулы-1 с 2026 года

В ЮАР сделали важный шаг к проведению Гран-при Формулы-1 с 2026 года
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Отделение Департамента спорта, искусств и культуры ЮАР опубликовало документ, призывающий потенциальных организаторов подавать заявки на организацию Гран-при ЮАР Формулы-1, начиная с 2026 или 2027 года. В ЮАР ожидают, что контракт с ними будет подписан на 10 лет.

«Будут выбраны подходящий промоутер и/или место проведения Гран-при, а также город-организатор, которые подадут заявку в ФИА и Формулу-1 для рассмотрения с необходимым одобрением и поддержкой Департамента спорта, искусств и культуры ЮАР», — цитирует один из пунктов документа The Race.

При этом в документе указано, что «трасса должна способствовать проведению захватывающего гоночного зрелища, позволяя проводить гонки колесо в колесо и предоставляя многочисленные возможности для обгона».

При этом ожидается, что этап Формулы-1 в ЮАР всё же пройдёт на трассе в Кьялами, где проводился Гран-при с 1967 по 1985 год.

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