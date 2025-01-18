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Вильнёв рассказал, какой результат будет приемлемым для Лоусона

Вильнёв рассказал, какой результат будет приемлемым для Лоусона
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о предстоящем дебюте Лиама Лоусона в составе команды «Ред Булл».

«Если у них будет нечемпионский болид, то хорошим результатом для Лоусона будет отставание на одно или два места от Макса. Не более того. Если вы выигрываете гонки, то зарабатываете много очков, потому что разница между первым и вторым местом достаточно большая. Если же вы финишируете третьим, четвёртым, пятым, разница в очках будет незначительной», — приводит слова Вильнёва RacingNews365.

Напомним, Лиам Лоусон в минувшем сезоне заменил в составе «РБ» Даниэля Риккардо. Что касается «Ред Булл», то в австрийской команде новозеландец займёт место Серхио Переса.

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