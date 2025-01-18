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Норрис: «Ред Булл» бы выиграл Кубок конструкторов, если бы у них было два пилота как Макс

Норрис: «Ред Булл» бы выиграл Кубок конструкторов, если бы у них было два пилота как Макс
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис уверен, что «Ред Булл» выиграл бы Кубок конструкторов, если бы напарник Макса Ферстаппена Серхио Перес показывал лучшие результаты в 2024 году.

«Ред Булл», вероятно, выиграл бы Кубок конструкторов, если бы у них было два таких же хороших пилота, как Ферстаппен. Это очевидно. И это доказывает, что как команда они проделали лучшую работу. Это сложно для напарников Макса, он доказал, что побеждает всех, с кем выступал. Это сложная ситуация для любого его напарника.

Ситуация с пилотами в «Ред Булл»? Меня это не касается, они могут брать в команду кого угодно», — приводит слова Ландо Норриса RacingNews365.

Напомним, «Макларен» стал обладателем Кубка конструкторов, а «Ред Булл», несмотря на личный титул Ферстаппена, закончил чемпионат лишь на третьей позиции.

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