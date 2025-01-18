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Формула-1 показала забавный момент с Алонсо и помётом голубя

Формула-1 показала забавный момент с Алонсо и помётом голубя
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В социальных сетях Формулы-1 было опубликовано забавное видео, на котором показана реакция двукратного чемпиона серии Фернандо Алонсо на помёт голубя, попавший к нему на плечо во время прогулки по паддоку.

Алонсо размазал его по своей руке, после чего пожал руку одному из проходящих мимо людей.

Напомним, по итогам сезона-2024 Формулы-1 Фернандо Алонсо занял девятое место в личном зачёте, набрав 70 очков. Победу в чемпионате одержал Макс Ферстаппен, набравший 437 баллов. Для Ферстаппена этот титул стал четвёртым подряд. При этом победу в Кубке конструкторов одержала команда «Макларен».

В следующем сезоне Алонсо продолжит выступать в составе «Астон Мартин».

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