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Баррикелло: никогда не узнаем, насколько Шумахер был лучше меня

Баррикелло: никогда не узнаем, насколько Шумахер был лучше меня
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Экс-пилот Формулы-1 Рубенс Баррикелло поделился воспоминаниями о том, как работала командная тактика в «Феррари» во времена его выступлений с Михаэлем Шумахером.

«Время вне болида было самым сложным. Там гораздо больше работы. Гораздо больше медиадней, путешествий. Есть бумаги, в которых говорится, что можно говорить, а что нельзя. Но каждый раз, когда я садился в машину, я получал огромное удовольствие и был благодарен за пилотирование хорошей машины. Это окупалось.

Первая же гонка в «Феррари» в Австралии в 2000 году. Я был близок к Шумахеру, я оказался вторым. И это был первый раз, когда я услышал по радио, что мне нужно сбросить обороты или что-то в этом духе. Но я был к этому готов.

Изменил бы я что-то в своей карьере? Думаю, да. Но я благодарен за всё, что произошло, даже за тяжёлые времена выступлений в составе «Феррари». Был ли Шумахер лучше меня? Да. Но насколько? 51 на 49? 70 на 30? Я не знаю. И мы никогда не узнаем, потому что мне так и не дали свободы», — сказал Баррикелло в подкасте Beyond the Grid.

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