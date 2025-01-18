Сын нидерландского экс-пилота Ф-1 определился с местом продолжения карьеры

Рене Ламмерс, сын бывшего гонщика Формулы-1 Яна Ламмерса, проведёт ещё один сезон на уровне Формулы-4. Об этом сообщила пресс-служба команды «МП Моторспорт», в составе которой Рене провёл прошлый сезон в Испанской Формуле-4.

«Мой первый год в Формуле-4 стал огромным опытом с точки зрения обучения. Гонки в открытых колёсах сильно отличаются от картинга, но при поддержке «МП» я смог вырасти как гонщик. Я рад остаться в команде в 2025 году, мы будем работать вместе, чтобы сделать следующий шаг вперёд и добиться лучших результатов. Я готов показать, чему я научился, и продолжать совершенствоваться».

По итогам дебютного сезона Ламмерс-младший занял 13-е место в чемпионате, завоевав один подиум.