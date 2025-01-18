Богуславский объяснил, почему не удалось подписать контракты с «Феррари» и «Порше»

Российский автогонщик Тимур Богуславский рассказал о причинах, по которым ему не удалось в нынешнее межсезонье подписать контракт с «Порше» и «Феррари».

«На самом деле изначально я подписал контракт с „Феррари“ по ходу сезона-2024 и у нас были договорённости об участии в чемпионате мира на 2025 год. Они были очень заинтересованы во мне, у нас хорошие, тёплые отношения. Но, к сожалению, как «Феррари» только не пробовали, но у них не получилось убрать одного из гонщиков. Пилот отказался уходить, как его ни просили. В 2025 году у него заканчивается контракт, так что ещё посмотрим.

Ну а мы переключились на варианты с «Порше» и «БМВ». Тесты и с теми и с другими прошли прекрасно. Но потом в «Порше» почему-то начли немного затормаживать процесс. Они сначала очень сильно давили на нас, потом всё пошло от обратного: мы начали давить на них, чтобы они нам прислали контракт. Оговорили все детали, но они протянули вместо недели полтора месяца. В итоге руководитель «Порше» подтвердил моё участие, дал добро, мы готовим финальный контракт, созваниваемся, а на следующий день просто видим в социальных сетях, что они подписали другого пилота. В «Порше» отказались, так как у них один из пилотов американец. Он оплатил полностью им машину, лишь бы быть именно главным в экипаже.

Что ни делается, всё к лучшему. Хорошо, что мы не подписались с «Порше», так как оказалось, что этот американец — достаточно медленный пилот. Ну а мы просто продолжили переговоры с «БМВ» — благо мы там ничего не останавливали, держали всё в секрете», — сказал Богуславский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

Напомним, Богуславский выступит за заводскую команду «БМВ» в гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана» в классе LMGT3 на автомобиле BMW M4 GT3 EVO.