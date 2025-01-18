Российский гонщик поставил перед собой цель опередить Валентино Росси в 2025 году

Российский автогонщик Тимур Богуславский поделился мыслями о целях на сезон-2025 в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

«Команду WRT, работающую с «БМВ», я знаю достаточно давно, мы всегда соперничали. Это шикарная команда, всё очень чётко построено. У меня хорошие с ними отношения, тёплые. Я проехал только одни тесты с ними на «БМВ», на них, в принципе, меня всё удовлетворило. Они были тоже безумно рады, что мне удалось протестировать машину.

Цели на сезон простые, их три. Выиграть чемпионат, выиграть Ле-Ман и быть впереди второй машины команды под номером 46. Это для нас, наверное, будет таким небольшим психологическим толчком, потому что всё-таки в этом чемпионате очень много зависит от политики, от того, как на какую машину распределят мощность на том или ином этапе», — сказал Богуславкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

Напомним, Богуславский выступит за заводскую команду «БМВ» в гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана» в классе LMGT3 на автомобиле BMW M4 GT3 EVO. За рулём второй заводской машины «БМВ» выступит экипаж с многократным чемпионом мира по мотогонкам Валентино Росси в составе.