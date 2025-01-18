Ферстаппен выступит в виртуальном марафоне «24 часа Дайтоны»

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен выступит в составе экипажа команды Team Redline на виртуальном марафоне «24 часа Дайтоны». Соревнования по симрейсингу состоятся на следующей неделе.

В мероприятии будут участвовать гонщики на виртуальных автомобилях сразу трёх классов — GTD, LMP2 и GTP. Вместе с Ферстаппеном в высшей категории гонки в одном экипаже выступят Диого Пинто и Джанни Веккьо.

В прошлом году Ферстаппен выиграл гонку в категории GTD вместе с Веккьо и Уле Штайнбротеном.

Напомним, ранее Ферстаппен выступил в гонке IMSA Esports Global Championship. Он выступал за рулём виртуального Racing Acura ARX-06 GTP. Реальную версию такого прототипа Макс тестировал на рекламном мероприятии перед прошлогодним Гран-при Лас-Вегаса.