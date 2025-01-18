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Хельмут Марко признался, что спад «Ред Булл» в середине сезона-2024 связан с уходом Ньюи

Хельмут Марко признался, что спад «Ред Булл» в середине сезона-2024 связан с уходом Ньюи
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил уверенность, что спад австрийского гоночного коллектива, который произошёл в середине минувшего сезона, связан с уходом из команды именитого британского инженера Эдриана Ньюи.

«Нам удалось хорошо стартовать и доминировать [в минувшем сезоне], но с тех пор, как ушёл Эдриан Ньюи, нашим инженерам стало сложнее выжимать из машины максимум. Хотя к концу сезона ситуация стала налаживаться. Правда в том, что, начиная с этапа в Майами, команда, которая надеялась на победу, стала четвёртой по скорости. А к борьбе за высокие места присоединились «Макларен», «Феррари» и «Мерседес», — приводит слова Марко портал GPblog.

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