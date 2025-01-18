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Вильнёв: Колапинто упустил свой шанс стать боевым пилотом. Так что ему не надо плакать

Вильнёв: Колапинто упустил свой шанс стать боевым пилотом. Так что ему не надо плакать
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о карьере 21-летнего аргентинского пилота Франко Колапинто, который в данный момент является тестовым и резервным гонщиком французского коллектива «Альпин».

«Можно сказать, что Франко упустил свой шанс [стать боевым пилотом]. Ему была дана уникальная возможность, которой любой пилот должен пользоваться на максимум. Так что ему не надо плакать из-за этого. В принципе, немногие получают такой шанс. Так что уже впечатляет то, что он выступал за «Уильямс». Я не уверен, что ждёт его в будущем. Он по-прежнему быстрый гонщик. Тем не менее в последних гонках минувшего сезона Колапинто показал, что не всегда умеет правильно оценивать обстановку», — приводит слова Вильнёва портал GPblog.

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