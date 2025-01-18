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Мазепин и Русинов примут участие в гонке под Можайском

Мазепин и Русинов примут участие в гонке под Можайском
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Российский гонщик Никита Мазепин, ранее выступавший в Формуле-1, и самый титулованный российский пилот кольцевых гонок Роман Русинов примут участие в первом этапе Кубка АМА, который пройдёт 26 января на профессиональном автодроме «Алискино Моторспорт Арена» возле подмосковного Можайска, сказано в пресс-релизе мероприятия.

Кубок АМА — двухэтапные соревнования в рамках одного гоночного дня. Формат гонки представляет собой микс из соревнований классической рейдовой бахи и кроссовых заездов. После короткого пролога участники отправятся на два рейдовых спецучастка протяжённостью по 40 километров каждый. Маршрут пройдёт по трёхмерной трассе с крутыми поворотами. По окончании спецучастков будут подведены промежуточные итоги первой части соревнований. Затем участников ждут квалификационные заезды на компактной шестикилометровой трассе с трамплинами, специально подготовленными для кросс-кантри. По результатам квалификации участники будут распределены в два полуфинала, победители которых попадут в финальные заезды. По суммарным результатам соревнований и будет определён сильнейший экипаж, который получит переходящий Кубок АМА.

Среди участников соревнования, которое задумано как “гонка чемпионов”, помимо Мазепина и Русинова значатся также известная авто- и мотогонщица Анастасия Нифонтова, Заслуженный мастер спорта по внедорожным соревнованиям Борис Гадасин и другие звёзды российского автоспорта.

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