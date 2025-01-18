Тото Вольф — о шансах «Мерседеса» в 2026 году: на одном двигателе далеко не уедешь

Руководитель немецкого гоночного коллектива «Мерседес» австриец Тото Вольф высказался о шансах своей команды в сезоне-2026, когда начнёт действовать новый технический регламент в Формуле-1.

«Будет ли у меня несварение желудка из-за изменения регламента? Не сказал бы. В 2026 году нас ждёт интересный вызов. Нам предстоит выполнить работу на всех уровнях как можно лучше. Поскольку на одном двигателе далеко не уедешь. Кроме того, у «Макларена» будет такой же двигатель, как у нас. Тогда нам предстоит победить их, построив более эффективное шасси», — приводит слова Тото Вольфа портал Motorsport Week.