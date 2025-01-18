«Ауди» завершила процесс покупки «Кик-Заубера»

Немецкий концерн «Ауди» объявил о завершении процесса покупки швейцарского гоночного коллектива «Кик-Заубер».

«Полное поглощение «Кик-Заубера» было завершено, как и планировалось, в январе 2025 года. Ранее «Ауди» владела миноритарным пакетом акций Sauber Holding AG, а теперь является единственным владельцем материнской компании швейцарской гоночной команды», — приводит слова анонимного представителя «Ауди» издание Racingnews365.

Официально сумма сделки между немецким концерном и «Кик-Заубером» не сообщалась, однако, по некоторым данным, она составила € 600 млн.

Ранее Бинотто ответил, через сколько лет «Ауди» может рассчитывать на борьбу за титул.