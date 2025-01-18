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Лоусон рассказал, был ли его конфликт с Пересом попыткой доказать свою ценность «Ред Булл»

Лоусон рассказал, был ли его конфликт с Пересом попыткой доказать свою ценность «Ред Булл»
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Новобранец «Ред Булл» Лиам Лоусон, в сезоне-2024 выступавший за итальянский гоночный коллектив «РБ», высказался о своих перепалках с ветеранами Формулы-1 Фернандо Алонсо и Серхио Пересом в заключительных гонках прошлого года.

Напомним, после спринта на Гран-при США в Остине Алонсо остался недоволен агрессивностью Лоусона на трассе, в результате чего между гонщиками произошла нелицеприятная беседа. На Гран-при Мексики, в свою очередь, машина Лиама столкнулась с болидом Переса, и позже новозеландец показал мексиканцу неприличный жест во время обгона. Примечательно, что Лоусон перешёл в «Ред Булл» именно на место Переса, который покинул австрийскую команду.

«Было ли это [конфликт с Пересом] попыткой доказать мою ценность для «Ред Булл»? Нет, не было. Я не старался подать какой-то знак, или что-то в этом роде. Я думаю, что я со всеми соревнуюсь одинаково. У меня сейчас очень короткое окно, поэтому очень важно проявить себя, но я не пытаюсь подать знак, или — я не знаю, как сказать. Доказать что-то? Я не пытаюсь этого сделать, вовсе нет», — приводит слова Лоусона Autosport.

В сезоне-2024 Формулы-1 новозеландский автогонщик принял участие в шести гонках, доехав до финиша в каждой из них и набрав четыре очка.

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