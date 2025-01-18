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Технический директор команды Шварцмана покинул её ещё до начала сезона IndyCar

Технический директор команды Шварцмана покинул её ещё до начала сезона IndyCar
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Технический директор итальянской команды «Према» Майкл Кэннон покинул гоночный коллектив ещё до начала сезона IndyCar. Об этом сообщает портал The Race.

Причина ухода Кэннона из «Премы» не сообщается. Предполагается, что теперь команда временно поставит на его должность другого сотрудника.

Напомним, за «Прему» выступает российско-израильский гонщик Роберт Шварцман. Впервые он присоединился к «Преме» в 2018 году, заняв по итогам сезона третье место в европейской Формуле-3 и став лучшим новичком года. В том же сезоне он завоевал титул чемпиона Toyota Racing Series. В 2019 году Роберт взял первый титул чемпиона Формулы-3, положив начало доминирующей форме «Премы» в этой серии.

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