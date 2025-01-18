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Тото Вольф объяснил, с чем была связана плохая форма Льюиса Хэмилтона в сезоне-2024

Тото Вольф объяснил, с чем была связана плохая форма Льюиса Хэмилтона в сезоне-2024
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Руководитель немецкого гоночного коллектива «Мерседес» Тото Вольф объяснил, с чем была связана плохая форма британского пилота Льюиса Хэмилтона в минувшем сезоне Формулы-1.

«Просто нынешнее поколение машин не подходит Льюису. Он поздно тормозит и агрессивно поворачивает машину в поворотах. Болид и шины иногда этого не прощают. Это более заметно в квалификации, чем в гонке. Возможно, были и другие факторы влияния. Не думаю, что он мысленно был уже в «Феррари». Льюис слишком профессионален для этого», — приводит слова Вольфа портал Auto Motor und Sport.

Сезон-2024 стал последним для Хэмилтона в составе «Мерседеса». Начиная с этого года, Льюис будет выступать за «Феррари».

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