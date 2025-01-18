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Бизнесмен Пекс, запустивший карьеру Ферстаппена, рассказал, как Макс пришёл в картинг

Бизнесмен Пекс, запустивший карьеру Ферстаппена, рассказал, как Макс пришёл в картинг
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Нидерландский предприниматель Ричард Пекс из города Эхт рассказал забавную историю о том, как привёл в картинг будущего четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл».

Как пишет журналист GPblog Людо ван Дендерен, более двух десятилетий назад Пекс регулярно посещал картинг-трек в Генке (Бельгия) со своими сыновьями Йорритом и Стэном. Именно там он впервые встретил Йоса Ферстаппена и его жену Софи — родителей Макса. Однажды, когда Макс был в картинг-центре с матерью — талантливой звездой картинга — они подошли к Пексу.

«Софи сказала: «Макс попросил меня спросить у вас, сколько лет Стэну». Я ответил, что четыре, и тогда Макс сказал: «Видишь, мне уже пять, и мне нужно подождать до шести». Йосу на самом деле пришлось подождать, пока ему не исполнится шесть, и тогда я сказал Максу: «Ты хочешь покататься?» Софи на самом деле была против, но мы всё равно это сделали.

Через несколько дней Йос позвонил мне. «Спасибо», — сказал он. «Теперь мне нужно пойти и купить Максу карт», — приводит ван Дендерен слова Пекса.

Напомним, в сезоне-2024 27-летний Ферстаппен в четвёртый раз подряд завоевал чемпионский титул.

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