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«С ними нельзя побеждать». Вильнёв — о возможном переходе Ферстаппена в «Астон Мартин»

«С ними нельзя побеждать». Вильнёв — о возможном переходе Ферстаппена в «Астон Мартин»
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал слух о том, что руководство «Астон Мартин» предложило пилоту австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» нидерландцу Максу Ферстаппену подписать контракт, по которому ему полагался бы гонорар в размере $ 1,22 млрд за пять лет.

«Лоуренсу Строллу понадобится кто-то очень сильный морально и упрямый, чтобы заменить Фернандо Алонсо. Макс Ферстаппен в такой ситуации стал бы думать, какой должен быть следующий шаг? Сейчас в Формуле-1 можно побеждать с «Феррари», с «Мерседесом», но не с «Астон Мартин». Как и Льюис Хэмилтон, Ферстаппен хочет побеждать», — приводит слова Вильнёва портал GPblog.

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