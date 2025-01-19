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Стелла намекнул, что соперники будут пытаться дестабилизировать «Макларен» в 2025 году

Стелла намекнул, что соперники будут пытаться дестабилизировать «Макларен» в 2025 году
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла уверен, что после победы британской конюшни в Кубке конструкторов в 2024 году соперники будут вставлять «палки в колёса» его команды в предстоящем сезоне.

«В наш лагерь всегда будут подбрасывать «отравленные печенья», чтобы внести раздор и разрушить сплочённость, которая присутствует в нашей команде. Мы каждый день говорим о том, что не собираемся подбирать «отравленные печенья», — приводит слова Стеллы GPblog.

Напомним, ранее целая группа авторитетных экспертов Sky Sports поставила пилота «Макларена» Ландо Норриса на первое место в рейтинге основных претендентов на чемпионство в Формуле-1 в 2025 году. По итогам минувшего сезона Норрис стал вторым в личном зачёте чемпионата мира, уступив лишь Максу Ферстаппену из «Ред Булл».

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