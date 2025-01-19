Култхард объяснил, почему Алонсо в 43 года лучше Шумахера времён выступлений в «Мерседесе»

Бывший гонщик «Ред Булл» Дэвид Култхард объяснил, почему пилот британского коллектива «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо в свои 43 года лучше легендарного Михаэля Шумахера времён его выступлений в составе немецкой команды «Мерседес».

«Михаэль [в 2006 году] прекратил участвовать в автогонках на несколько лет, потом пробовал себя в мотогонках, попал в аварию, сломав позвонок, и только после этого вернулся в Формулу-1. Шумахер по-прежнему был способен пилотировать, он всё ещё был невероятной личностью. Тем не менее Михаэль просто был не так хорош, как раньше.

А Фернандо так силён, поскольку в нём по-прежнему есть спортивная злость. Алонсо зол из-за того, что становился чемпионом только дважды. Поэтому этот гнев подпитывает его», — приводит слова Култхарда портал The Sports Rush.