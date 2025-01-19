Жан Алези поделился ожиданиями от борьбы Хэмилтона и Леклера в «Феррари»

Бывший гонщик «Феррари» француз Жан Алези поделился ожиданиями от борьбы между британцем Льюисом Хэмилтоном и монегаском Шарлем Леклером в предстоящем сезоне.

«Трудно что-либо предсказывать. Хэмилтон понимает работу шин, он знает, как гоняться в траффике. У него есть опыт, но я не считаю, что всё сводится к опыту. Льюис очень хорош, если говорить о гоночном темпе.

Шарль очень силён в квалификации, и, очевидно, ваша позиция на стартовой решетке очень важна. Будет интересно посмотреть, как всё сложится между ними», — приводит слова Алези издание F1 Maximaal.

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