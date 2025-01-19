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Марко: Лоусону нужно просто внести свой вклад в «Ред Булл»

Марко: Лоусону нужно просто внести свой вклад в «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко в очередной раз высказался о статусе новозеландского новичка Лиама Лоусона в команде.

«Лиам Лоусон очень молод, психологически устойчив и очень быстр. Думаю, он может преуспеть в «Ред Булл». Очевидно, в команде есть бесспорный лидер в лице Макса Ферстаппена, поэтому Лоусону нужно сосредоточиться на том, чтобы показать наилучший результат, не беспокоясь о том, что делает лидер команды. Он просто должен внести свой вклад», — приводит слова Марко издание Autosprint.

Напомним, Лоусон станет напарником четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена в сезоне-2025.

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