Экс-инженер «Феррари»: дайте два месяца, и покажется, что Хэмилтон всегда здесь выступал

Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли высказался о переходе семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в итальянскую команду.
«Я большой поклонник Льюиса. Он мне нравится, и нравится то, что он делает для спорта. Впрочем, как и за его пределами. И я очень рад, что он переходит в «Феррари».
Всегда странно, когда гонщик такого уровня меняет команду после стольких лет успеха с ней. Но скоро вы к этому привыкнете. Через пару месяцев сезона покажется, что он всегда был гонщиком «Феррари», — приводит слова Смедли издание Crash.net.
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