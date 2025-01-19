Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-инженер «Феррари»: дайте два месяца, и покажется, что Хэмилтон всегда здесь выступал

Экс-инженер «Феррари»: дайте два месяца, и покажется, что Хэмилтон всегда здесь выступал
Комментарии

Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли высказался о переходе семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в итальянскую команду.

«Я большой поклонник Льюиса. Он мне нравится, и нравится то, что он делает для спорта. Впрочем, как и за его пределами. И я очень рад, что он переходит в «Феррари».

Всегда странно, когда гонщик такого уровня меняет команду после стольких лет успеха с ней. Но скоро вы к этому привыкнете. Через пару месяцев сезона покажется, что он всегда был гонщиком «Феррари», — приводит слова Смедли издание Crash.net.

Материалы по теме
Жан Алези поделился ожиданиями от борьбы Хэмилтона и Леклера в «Феррари»

Льюис Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android