Видео: «Феррари» Ландо Норриса разбили в Монако

«Феррари» модели F40, принадлежащий пилоту Формулы-1 британцу Ландо Норрису, выступающему за команду «Макларен», разбили в Монако, сообщает в социальных сетях канал thanosofmonaco.

Кто находился за рулём машины, пока неизвестно. Отметим, что первые фото инцидента появились в сети 10 января.

В минувшем сезоне Норрис стал вице-чемпионом Формулы-1, заняв второе место в личном зачёте и уступив лишь звёздному голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл».

25-летний британец, выступающий в престижнейшей гоночной серии мира с 2018 года, также сумел впервые подняться на высшую ступень подиума, выиграв Гран-при Майами, Нидерландов, Сингапура и Абу-Даби.

Ландо Норрис поздравил Макса Ферстаппена с чемпионством