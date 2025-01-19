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За рулём разбитой «Феррари» Норриса не было самого гонщика — источник

За рулём разбитой «Феррари» Норриса не было самого гонщика — источник
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Пилота «Макларена» британца Ландо Норриса не было за рулём его «Феррари» F40 на момент аварии в Монако в начале января, сообщает издание sports.info.

По информации ресурса, машиной управлял один из друзей Норриса. Также сообщается, что в день инцидента британец отсутствовал в Монте-Карло.

В минувшем сезоне Норрис стал вице-чемпионом Формулы-1, заняв второе место в личном зачёте и уступив лишь звёздному голландцу Максу Ферстаппену из «Ред Булл».

25-летний британец, выступающий в престижнейшей гоночной серии мира с 2018 года, также сумел впервые подняться на высшую ступень подиума, выиграв Гран-при Майами, Нидерландов, Сингапура и Абу-Даби.

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