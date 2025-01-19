Autoracer: «Кик-Заубер» не будет показывать новую машину 2025 года на презентации

Команда Формулы-1 «Кик-Заубер» не станет показывать машину 2025 года на предстоящей презентации, а ограничится лишь ливреей, сообщает издание Autoracer.

Отметим, что ранее такое же решение приняли «Ред Булл» и «Мерседес».

В минувшем сезоне «Кик-Заубер» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов. Вице-чемпион серии финский ветеран Валттери Боттас занял 22-е место в личном зачёте, китаец Гуаньюй Чжоу стал 20-м.

В 2025 году команду представят немец Нико Хюлькенберг и бразильский новичок Габриэл Бортолето.

Ранее немецкий концерн «Ауди» объявил о завершении процесса покупки команды «Кик-Заубер».