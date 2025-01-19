Источник: экс-глава «Кик-Заубера» Алунни Брави перейдёт в другую команду Ф-1

Бывший глава «Кик-Заубера» Алессандро Алунни Брави перейдёт в другую команду Формулы-1, сообщает издание Autoracer.

По информации ресурса, это будет английская команда, итальянский специалист будет заниматься вопросами, не связанными с гонками. Ожидается, что официальный анонс состоится на следующей неделе.

В минувшем сезоне «Кик-Заубер» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов. Вице-чемпион серии финский ветеран Валттери Боттас занял 22-е место в личном зачёте, китаец Гуаньюй Чжоу стал 20-м.

В 2025 году команду представят немец Нико Хюлькенберг и бразильский новичок Габриэл Бортолето.