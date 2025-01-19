Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен получил два штрафа на виртуальных «24 часах Дайтоны»

Ферстаппен получил два штрафа на виртуальных «24 часах Дайтоны»
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил два крупных штрафа на виртуальной гонке «24 часа Дайтоны».

Ещё в первой части марафона Ферстаппен попал в аварию на мокрой трассе, что существенно снизило шансы его экипажа на высокую позицию по итогам гонки, а теперь Макс получил ещё и два 40-секундных штрафа за небезопасный заезд на пит-лейн.

На момент написания новости до конца гонки остаётся несколько часов.

В заезде участвуют пилоты на виртуальных автомобилях сразу трёх классов — GTD, LMP2 и GTP. Вместе с Ферстаппеном в высшей категории гонки в одном экипаже выступают Диого Пинто и Джанни Веккьо.

В прошлом году Ферстаппен выиграл гонку в категории GTD вместе с Веккьо и Уле Штайнбротеном.

Материалы по теме
Смелые прогнозы на 2025 год в Ф-1: Ферстаппен без титула, Хэмилтон хуже Леклера
Смелые прогнозы на 2025 год в Ф-1: Ферстаппен без титула, Хэмилтон хуже Леклера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android