Ферстаппен получил два штрафа на виртуальных «24 часах Дайтоны»

Четырёхкратный чемпион мира нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил два крупных штрафа на виртуальной гонке «24 часа Дайтоны».

Ещё в первой части марафона Ферстаппен попал в аварию на мокрой трассе, что существенно снизило шансы его экипажа на высокую позицию по итогам гонки, а теперь Макс получил ещё и два 40-секундных штрафа за небезопасный заезд на пит-лейн.

На момент написания новости до конца гонки остаётся несколько часов.

В заезде участвуют пилоты на виртуальных автомобилях сразу трёх классов — GTD, LMP2 и GTP. Вместе с Ферстаппеном в высшей категории гонки в одном экипаже выступают Диого Пинто и Джанни Веккьо.

В прошлом году Ферстаппен выиграл гонку в категории GTD вместе с Веккьо и Уле Штайнбротеном.