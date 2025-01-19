Эксперт считает, что у новичков больше нет оправдания в Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок считает, что в современной Формуле-1 на новичков возлагают огромные ожидания.

«В Формуле-1 есть такие люди, как мы, которые анализируют каждый отдельный сектор трассы. А для Андреа Кими Антонелли тот факт, что он приходит с новичком, но в топ-команду, означает, что от него будут сразу же ждать результатов. Как от Льюиса Хэмилтона, когда он пришёл в «Макларен» и сразу же получил девять подиумов, как Оскар Пиастри в последние два сезона.

Ожидания от новичков очень высоки. Больше нельзя приходить в Формулу-1 и говорить: «Я здесь учусь». Это оправдание исчезло с такими пилотами, как Ферстаппен, Леклер, Расселл и Льюис. Они подняли планку ожиданий от новичков», — приводит слова Каруна Чандхока PlanetF1.