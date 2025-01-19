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Экс-босс Леклера и Хэмилтона считает, что у Шарля есть преимущество над Льюисом

Экс-босс Леклера и Хэмилтона считает, что у Шарля есть преимущество над Льюисом
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Бывший руководитель нынешних пилотов «Феррари» Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера в младших сериях Гийом Капиетто считает, что у монегаска есть небольшое преимущество над семикратным чемпионом мира.

«Прошло много лет, так что сложно сравнивать ребят. Но, думаю, они оба невероятно талантливы. У них хорошее чувство машины и они способны справляться с влажными и смешанными условиями.

Думаю, у Шарля есть небольшое техническое преимущество над Хэмилтоном. У него был лучший бэкграунд, когда он пришёл в «Према». С Льюисом в «АРТ» над этим пришлось работать больше.

Но, в конце концов, они оба успешны и способны сочетать талант и навыки, когда они работают», — приводит слова Капиетто Motorsport.

Напомним, Льюис Хэмилтон стал пилотом «Феррари» в нынешнее межсезонье, однако объявлено об этом было ещё год назад.

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