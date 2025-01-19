Юниор «Ред Булл» снова одержал победу в Новой Зеландии

Пилот молодёжной программы «Ред Булл» британец Арвид Линдблад одержал очередную победу в чемпионате Океанской региональной Формулы. Линдблад выиграл третью гонку второго этапа чемпионата, проходящего в Вайкато (Новая Зеландия), и упрочил лидерство в личном зачёте.

На счету Линдблада 164 балла после шести гонок сезона, он на 25 очков опережает своего ближайшего преследователя — новозеландца Зака Сколара.

Третье место в чемпионате занимает американский гонщик российского происхождения Никита Джонсон.

Чемпиона австралийских Суперкаров Уилл Браун после двух этапов чемпионата с двумя подиумами располагается на пятой позиции в турнирной таблице.