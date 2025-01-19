«Рейсинг Буллз» проведёт съёмочный день с машиной 2025 года за день до презентации

Команда Формулы-1 «Рейсинг Буллз» проведёт съёмочный день 17 февраля на трассе в Имоле. Об этом сообщает GPBlog.

Новобранец команды Исак Хаджар и его напарник Юки Цунода во время демонстрационных заездов опробуют новый болид, с которым команда будет выступать в 2025 году, за день до официальной презентации, которая состоится 18 февраля в Лондоне на общей церемонии.

При этом пилоты будут выступать с камуфляжной ливреей, чтобы не раскрывать раскраску машины на сезон-2025.

Как стало известно ранее, «Рейсинг Буллз» приняли решение отказаться от отдельной презентации и представят машину на общем мероприятии в Лондоне.