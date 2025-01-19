Главный инженер «Ред Булл» назвал лучшую гонку Ферстаппена

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган рассказал, какую гонку он считает лучшей в исполнении четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Я верну вас в Майами, в 2023 год. Есть гонки, в которых Макс опережал соперников, чтобы победить, есть те, в которых он оборонялся. Перес был тогда на поуле, а Макс стартовал девятым. Но уже к 15-му кругу Макс висел на звосте у Чеко. Думаю, это было более чем уверенно пилотирование.

Он обогнал несколько соперников, последил за резиной, догнал своего напарника, который хорошо ехал в тот уикенд. Я подумал, что это было просто невероятно, учитывая то, скольких Максу пришлось обогнать, при этом следя за состоянием резины", — сказал Монаган в подкасте Beyond the Grid.

Напомним, в той гонке Ферстаппен одержал победу, опередив на финише Переса на 18 секунд.