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Ферстаппен рассказал, что помогает ему справляться с давлением

Ферстаппен рассказал, что помогает ему справляться с давлением
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Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как ему удаётся справиться с давлением, когда у него не лучшая машина в пелотоне.

«Думаю, сильно помогает опыт. Конечно, подобные моменты бывают даже в картинге, когда вы защищаете позицию на последнем круге, а давление похоже, поскольку вы хотите выиграть гонку. Нужно быть уверенным в своих способностях и в том, что вам нужно сделать. Я много тренировался, когда был ребёнком, с моим отцом, друзьями и товарищами по команде, оказываясь в таких ситуациях», — сказал Ферстаппен во время стрима Team Redline.

Напомним, Ферстаппен выиграл титул в 2024 году, однако «Ред Булл» по итогам сезона остался лишь на третьей позиции в Кубке конструкторов.

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