Смедли восхищён взаимоотношениями Ферстаппена и его гоночного инженера Ламбьязе

Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли поделился мыслями о взаимоотношениях четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и его гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе.

«Когда я начинал работать с Фелипе Массой, мне сказали, что здесь нет начальников, только два человека, которые пытаются добиться результата. Ламбьязе говорит Максу как есть, а тот отвечает. Но это нормально. это часть процесса и они оба это знают.

Пару раз мы слышали от Ламбьязе: «Макс, тебе нужно пойти в гараж и извиниться перед ребятами, потому что ты вёл себя не по-взрослому и не был хорошим человеком». Я тоже такое говорил своим гонщикам. То, как Джанпьеро ведёт себя по радио, отражает их отношения. Они полностью доверяют друг другу и полагаются друг на друга", — сказал Смедли в подкасте Red Flags.