Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Смедли восхищён взаимоотношениями Ферстаппена и его гоночного инженера Ламбьязе

Смедли восхищён взаимоотношениями Ферстаппена и его гоночного инженера Ламбьязе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли поделился мыслями о взаимоотношениях четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и его гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе.

«Когда я начинал работать с Фелипе Массой, мне сказали, что здесь нет начальников, только два человека, которые пытаются добиться результата. Ламбьязе говорит Максу как есть, а тот отвечает. Но это нормально. это часть процесса и они оба это знают.

Пару раз мы слышали от Ламбьязе: «Макс, тебе нужно пойти в гараж и извиниться перед ребятами, потому что ты вёл себя не по-взрослому и не был хорошим человеком». Я тоже такое говорил своим гонщикам. То, как Джанпьеро ведёт себя по радио, отражает их отношения. Они полностью доверяют друг другу и полагаются друг на друга", — сказал Смедли в подкасте Red Flags.

Материалы по теме
Смелые прогнозы на 2025 год в Ф-1: Ферстаппен без титула, Хэмилтон хуже Леклера
Смелые прогнозы на 2025 год в Ф-1: Ферстаппен без титула, Хэмилтон хуже Леклера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android