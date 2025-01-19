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Гасли — о «Кадиллаке»: никогда не выступал в Ф-1 с 22 машинами в пелотоне

Гасли — о «Кадиллаке»: никогда не выступал в Ф-1 с 22 машинами в пелотоне
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Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли поделился мыслями о предстоящем появлении на стартовой решётке 11-й команды Формулы-1, «Кадиллака».

«Это волнительно. Это будет мой первый опыт участия в гонках с 22 автомобилями Формулы-1. Так что, чем больше соперников, тем больше экшена на трассе, больше гонок. Это захватывающе», — приводит слова Пьера Гасли Racingnews365.

Напомним, «Кадиллак» присоединится к стартовой решётке Формулы-1 в 2026 году, с всутплением в силу нового регламента. пока неизвестно, кто войдёт в состав пилотов американской команды. С 2016 года в чемпионате мира участвовало 10 команд после закрытия в 2015 году команды «Мэйнор».

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