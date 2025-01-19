Вильнёв: Формула-2 никогда не была показателем уровня пилотов

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв считает, что Формула-2 не является показательной с точки зрения таланта гонщиков.

«Сложно сказать, чего ждать от Бортолето. Формула-2 никогда не была хорошим показателем уровня пилотов. Так что это не имеет никакого смысла, пока они не попадут в Формулу-1. Но сейчас гонщики оказываются в Ф-1 почти без опыта. Сложно достичь высокого уровня в крупнейшем виде спорта в мире в столь юном возрасте и с настолько малым опытом. Они много тренируются на симуляторах, это позволяет им быть быстрыми. Но вспомните, что случилось с Антонелли на тренировке в Монце», — приводит слова Вильнёва Action Network.

Напомним, в сезоне-2025 в Формуле-1 дебютирует сразу пять новичков — Андреа Кими Антонелли, Джек Дуэн, Исак Хаджар, Оливер Берман и Габриэл Бортолето. Кроме того, в составе «Ред Булл» будет выступать Лиам Лоусон, у которого за плечами нет ни одного полного сезона в Формуле-1.