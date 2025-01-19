Леклер назвал главный плюс появления «Кадиллака» в пелотоне Формулы-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мыслями о предстоящем появлении на стартовой решётке 11-й команды Формулы-1 — «Кадиллака».

«Многие молодые пилоты ждут своего места, своего шанса в Формуле-1. Появление 11-й команды, безусловно, даст больше возможностей талантливым гонщикам, которые мечтают попасть в Формулу-1. Так что с этой точки зрения всё хорошо. Здорово, что на стартовой решётке появятся ещё два болида», — цитирует Шарля Леклера RacingNews365.

Напомним, «Кадиллак» присоединится к стартовой решётке Формулы-1 в 2026 году, с вступлением в силу нового регламента. Пока неизвестно, кто войдёт в состав пилотов американской команды. С 2016 года в чемпионате мира участвовало 10 команд после закрытия в 2015 году команды «Мэйнор».